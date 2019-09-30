Пекин, , 05:45 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК Компартии Китая и глава китайской стороны всестороннего экономического диалога Китай — США Лю Хэ возглавит китайскую делегацию, которая прибудет в Вашингтон на 13-й раунд экономических и торговых консультаций на высшем уровне между Китаем и США сразу после недели празднования Дня образования КНР, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай и Соединенные Штаты ранее проводили торговые переговоры на министерском уровне в Вашингтоне, в рамках которых имели место конструктивные дискуссии по вопросам экономики и торговли, которые вызывают общее беспокойство обеих сторон, сообщил замминистра коммерции Китая Ван Шоувэнь, который также является международным торговым представителем Китая, во время очередной пресс-конференции.

Стороны также обменялись взглядами о специфике проведения 13-го раунда экономических и торговых консультаций ан высшем уровне. Китай также продолжает придерживаться мнения, что консультации проходят чисто и прозрачно, отметил Ван, добавив, что Китай постоянно подчеркивает принципы, от которых не собирается отходить.

Напомним, что несмотря на ведущиеся консультации, президент США Дональд Трамп и нынешняя власть США продолжают вести торговую войну против Китая, которая уже несколько месяцев находится в состоянии обострения. Так, стало известно, что правительство США может ограничить взаимодействие с союзниками США, если те не откажутся от закупки и использования оборудования китайской компании Huawei.

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