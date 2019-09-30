Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Встретиться с разведчиком, оформившим жалобу, и привлечь к ответственности всех фигурантов скандала с импичментом намерен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Трамп «Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно в том случае, когда этот обвинитель, так называемый осведомитель, представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно некорректным и обманным образом».

Кроме того, Трамп хочет встретиться с тем осведомителем, который снабдил агента спецслужбы ложными данными о телефонном разговоре с президентом Украины.

Трамп «Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!»

Также Трамп потребовал допросить члена Демократической партии, председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа.

Трамп «Шифф солгал Конгрессу, исказив то, что я на самом деле сказал. Я хочу, чтобы Шиффа допросили на самом высоком уровне за обман и измену».

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Напомним, Шифф осуществил начало процедуры импичмента, в связи с тем, что американский президент «задерживает военную помощь и одновременно пытается запугать зарубежного лидера».

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