Вашингтон, 30 сентября 2019, 05:24 — REGNUM Встретиться с разведчиком, оформившим жалобу, и привлечь к ответственности всех фигурантов скандала с импичментом намерен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, написал он на своей странице в социальной сети Twitter.
Кроме того, Трамп хочет встретиться с тем осведомителем, который снабдил агента спецслужбы ложными данными о телефонном разговоре с президентом Украины.
Также Трамп потребовал допросить члена Демократической партии, председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа.
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Напомним, Шифф осуществил начало процедуры импичмента, в связи с тем, что американский президент «задерживает военную помощь и одновременно пытается запугать зарубежного лидера».
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