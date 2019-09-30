Вена, , 04:38 — REGNUM Явка на парламентских выборах в Австрии составила 60,6%, сообщили в пресс-службе австрийского МВД.

Напомним, 29 сентября в Австрии состоялись выборы в парламент, на которых, судя по предварительным результатам, победила Австрийская народная партия, возглавляемая Себастьяном Курцем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курц, заявив о победе своих соратников и о небывалом разрыве с Социал-демократической партией, отметил, что будет «трудиться во благо страны».

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