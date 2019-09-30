Вашингтон, , 04:30 — REGNUM То, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, входил в руководство холдинга Burisma, можно интерпретировать как «конфликт интересов», но не как преступление. По этой причине никакого расследования в отношении него не проводилось, заявил бывший генпрокуратур Украины Юрий Луценко журналистам Los Angeles Times.

Неоднократные просьбы Рудольфа Джулиани, адвоката американского лидера Дональда Трампа, начать расследования в отношении сына бывшего вице-президента Байдена игнорировались Луценко в связи с тем, что Хантер Байден не нарушал закон Украины.

Луценко «Я сказал ему, что не могу начинать расследование лишь в интересах американского официального лица».

По словам Луценко, Джулиани много раз интересовался возможностью проведения расследования в отношении Байдена и его сына. Луценко готов был сотрудничать, если бы расследование начала американская сторона, например ФБР.

Также Луценко добавил, что у него было всего две встречи с Джулиани — в Нью-Йорке и в Варшаве.

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Напомним, в США инициирована процедура импичмента президента на основании подозрений в том, что Трамп добивался от своего украинского партнера расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

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