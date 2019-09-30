Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:39 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре прошла инаугурацию нового главы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Избранный главой города Александр Жорник из рук председателя избирательной комиссии принял символы городской власти, а губернатор края Сергей Фургал поздравил его с избранием.

«Я и не знаю — или поздравлять, или посочувствовать, но комсомольчане вам оказали доверие, времени на то, чтобы рассуждать, больше нет, пора приступать к работе», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные разлили нефтепродукты на центральных улицах Комсомольска-на-Амуре, блокировав движение автотранспорта.