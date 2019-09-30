Москва, , 03:54 — REGNUM Наблюдательный полет российской авиации в воздушном пространстве Венгрии состоится с 30 сентября по 4 октября. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, пишет 30 сентября газета «Красная звезда».

Наблюдательный полет над территорией Венгрии будет осуществляться в рамках международного Договора по открытому небу. Полет выполнит самолёт Ан-30Б с аэродрома открытого неба Папа.

«Максимальная дальность полета составит 1 180 километров. Ан-30Б пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — содержится в сообщении издания.

Напомним, РФ подписала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года. Подписантами договора являются более 30 стран. Цель соглашения — содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные проведут наблюдательный полёт над Словенией