Москва, , 03:16 — REGNUM О возможной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко осенью 2019 года сообщает РБК.

По данным источника издания, в администрации президента РФ идёт обсуждение этого вопроса. Левченко могут отправить в отставку «в ходе очередной ротации глав регионов».

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Напомним, в 2019 г. Иркутская область сильно пострадала из-за паводка: многие жители лишились крыши над головой. Новое жильё необходимо более пяти с половиной тысячам семей.

На данный момент известно, что четыре с половиной тысячи семей получили свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья, но на деле оплачено лишь 716 свидетельств.

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