Киев, , 02:08 — REGNUM Возобновления прямых пассажирских перевозок между Украиной и Крымом не планируется, заявил Владислав Криклий, украинский министр инфраструктуры, в Facebook.

Комментируя своё прежнее высказывание по повожу перевозок между Украиной и Крымом, украинский чиновник пояснил: он не имел в виду, что снова планируются прямые рейсы. Он говорил только о перевозках по территории Украины, которые власти этой страны хотят восстановить после того, как закончат строить КПП на границе с Крымом.

Криклий «Речь идёт о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине».

ИА REGNUM, Криклий 29 сентября в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, станут ли возможными легальные перевозки пассажиров до и из КПП на границе с Крымом, заявил:"КПВВ — конечно, что мы строим». Криклий Как ранее сообщало, Криклий 29 сентября в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, станут ли возможными легальные перевозки пассажиров до и из КПП на границе с Крымом, заявил:"КПВВ — конечно, что мы строим».

Он уточнил, что перевозки будут официальными.

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