Киев, 30 сентября 2019, 02:08 — REGNUM Возобновления прямых пассажирских перевозок между Украиной и Крымом не планируется, заявил Владислав Криклий, украинский министр инфраструктуры, в Facebook.
Комментируя своё прежнее высказывание по повожу перевозок между Украиной и Крымом, украинский чиновник пояснил: он не имел в виду, что снова планируются прямые рейсы. Он говорил только о перевозках по территории Украины, которые власти этой страны хотят восстановить после того, как закончат строить КПП на границе с Крымом.
Он уточнил, что перевозки будут официальными.
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