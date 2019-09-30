Москва, , 01:43 — REGNUM Ситуация, вокруг невыдачи виз США членам российской делегации является ударом по имиджу ООН. Об этом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Подобные ситуации с блокированием виз США членам международных делегаций стали возникать «не в этом году». Захарова считает такие эксцессы позором для ООН.

«Переносится целый ряд заседаний из Нью-Йорка, потому что ключевые игроки не получают визы. Глобально это, конечно, в том числе и проблема имиджа Организации Объединённых Наций, это удар по реноме ООН, это просто позор», — сказала представитель МИД России.

Россия в плане ответных мер на действия США предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США.

Напомним, 27 сентября глава МИД Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь Майк Помпео во время личной встречи подтвердил, что ни он, ни президент Трамп не имеют отношение к инциденту с российской делегацией.