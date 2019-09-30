Вена, 30 сентября 2019, 00:31 — REGNUM Опасность безработицы — это один из вызовов, которые стоят перед Австрией, сообщил журналистам лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц.
Говоря о трудной экономической ситуации в стране, Курц упомянул риск роста безработицы в соседней Германии. Также он отметил, что в Европейском союзе пока не решена проблема Brexit.
По словам Курца, партия которого побеждает на парламентских выборах, он намерен «трудиться во благо страны».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Австрии состоялись 29 сентября. К настоящему моменту Австрийская народная партия набрала 37% голосов, в то время как Социал-демократическая партия — 22%.
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