Вена, , 00:31 — REGNUM Опасность безработицы — это один из вызовов, которые стоят перед Австрией, сообщил журналистам лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц.

Говоря о трудной экономической ситуации в стране, Курц упомянул риск роста безработицы в соседней Германии. Также он отметил, что в Европейском союзе пока не решена проблема Brexit.

Курц «Это вызовы, которые оказывают влияние на Австрию».

По словам Курца, партия которого побеждает на парламентских выборах, он намерен «трудиться во благо страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Австрии состоялись 29 сентября. К настоящему моменту Австрийская народная партия набрала 37% голосов, в то время как Социал-демократическая партия — 22%.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол России в Австрии поздравил Курца с убедительной победой на выборах