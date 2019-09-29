Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Официальный Вашингтон приветствует введение ограничительных мер в отношении семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы со стороны Европейского союза. Об этом сообщил в воскресенье, 29 сентября, госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) приветствуем новые санкции ЕС в отношении должностных лиц режима Мадуро… — написал Помпео. — Мы должны продолжать усиливать давление на Мадуро (глава Венесуэлы Николас Мадуро) и его приближенных».

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября ЕС ввел ограничительные меры о отношении семерых сотрудников разведки и сил безопасности Венесуэлы, которые якобы причастны к «пыткам и другим серьезным нарушениями прав человека».

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