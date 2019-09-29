Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Курт Волкер, покинувший 27 сентября пост специального представителя США по Украине, подозревается в лоббировании интересов производителя ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщила газета Politico.

По данным журналистов издания, Волкер, активно продвигая идею предоставления Украине данного вида вооружения, мог лоббировать интересы Raytheon Company.

Отмечается, что в научно-исследовательском институте McCain Institute и лоббистской компании BGR Group, которые имели финансовые связи с Raytheon Company, числился сам Волкер.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября специальный представитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку после того, как его упомянули в связи со скандалом, вызванным телефонным разговором главы Белого дома Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

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