Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Иран просит США не мешать сотрудничеству Тегерана с другими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире NBC.

Тегеран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти Ирана) не просим США о помощи, — сказал Зариф. — … Мы просим США позволить другим делать то, что они хотят, с Ираном».

29 сентября министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC заявил, что США начали кибервойну против Ирана.

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