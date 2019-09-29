Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Публикации разговоров президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина намерены добиться конгрессмены-демократы. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в эфире телеканала NBC.

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По его словам, представители от Демократической партии хотят выяснить, не подрывал ли глава Белого дома США безопасность страны во время переговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Первостепенная необходимость — обеспечить нацбезопасность США», — сказал Шифф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США обнародовала стенограмму телефонного разговора главы Белого дома США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина — критика в адрес Трампа и подозрений в том, что он якобы «давил» на украинского лидера.

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