Москва, , 19:38 — REGNUM Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не привела никаких доказательств того, что Россия якобы «приложила руку» к скандальной беседе президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом 29 сентября в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«(Пелоси) совершила еще большую ошибку, сказав, что за этим стоит Россия, не приведя вообще никаких аргументов, а аргументов здесь нельзя было привести никаких», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Нэнси Пелоси заявила, что Россия причастна к скандалу, образовавшемуся вокруг разговора Трампа с Зеленским. Утверждалось, что глава Белого дома якобы оказывал давление на украинского коллегу с целью заставить его выдать компромат на Джозефа Байдена — своего потенциального конкурента от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

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