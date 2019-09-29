Москва, , 19:35 — REGNUM Конструктивный диалог по вопросам развития Арктики ведут Российская Федерация и США. Об этом рассказал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете».

«Да, такой диалог ведется… — сказал Аверьянов, отвечая на вопрос журналиста. — Наши контакты по вопросам Арктики носят вполне конструктивный и плодотворный характер».

Он также добавил, что в российско-американских контактах по линии советов безопасности арктические вопросы регулярно затрагиваются.

По его словам, Москва и Вашингтон, которым уже удалось создать солидную основу для взаимодействия в регионе, успешно работают над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере научного сотрудничества, рыболовства и безопасности судоходства.

27 сентября газета «Красная звезда» Минобороны РФ сообщила, что завоз грузов в военные гарнизоны РФ в Арктике завершен. В ходе навигации 2019 года в интересах Минобороны России было доставлено около 30 тыс. тонн грузов различного назначения, отмечалось в материале.

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