Ташкент, , 19:20 — REGNUM В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке постоянный представитель Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД Узбекистана.

Ведомство отмечает, что 4 июня в ходе заседания 73-й сессии Генассамблеи ООН Узбекистан был впервые избран заместителем председателя сессии и продолжит свою деятельностью в данном качестве до ее закрытия в сентябре 2020 года.

«Избрание Узбекистана заместителем председателя 74-сессии ГА ООН является свидетельством международного признания усилий Узбекистана, в том числе по принятию Генассамблеей исторических резолюций по Центральной Азии и по просвещению и религиозной толерантности, созданию Многопартнерского Трастового фонда для Приаралья под эгидой ООН», говорится в сообщении.