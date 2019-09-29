Лондон, , 19:02 — REGNUM Власти Великобритании не намерены игнорировать случаи избиения демонстрантов в Гонконге, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Мы не будем смотреть в другую сторону, когда людей в Гонконге без разбора избивают в метро за то, что пользуются своим правом на мирные протесты», — цитирует ТАСС министра.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге начались на фоне намерения властей города принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых, в том числе материковому Китаю. Требования протестующих очень быстро расширились и теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая.

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