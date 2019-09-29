29 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Старт новому сезону уличной политики в Москве дал многочисленный, но вялый митинг несистемной оппозиции. Ораторы соревновались в красоте формы всё тех же смыслов, представленных публике уже не раз.

Евгений Цоц, Дарья Антонова, Анна Шевченко, , 21:26 — REGNUM В Москве после месячного перерыва возобновились акции протеста оппозиции. 29 сентября массовое публичное мероприятие состоялось на проспекте Академика Сахарова. Его организатором выступила Либертарианская партия России. Митинг прошёл под требовательным лозунгом «Отпускай!», который призывал к освобождению фигурантов различных уголовных дел, осуждённых после московских митингов летом 2019 года. Кроме того, он как бы продолжал и летний лозунг «Допускай!», утративший актуальность.

Митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов различных уголовных дел на Проспекте Академика Сахарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция показала, что протестный потенциал в столице силён. Около 20 тысяч участников, по данным МВД, пришедшие на митинг несмотря на ненастную погоду, — внушительная аудитория. С другой стороны, публика реагировала на звучавшее со сцены с видимой прохладой. Выступления встречала либо вялая поддержка, либо и вовсе гробовая тишина.

Отчасти это можно объяснить отсутствием значимых поводов у акции. Так, темой стало преследование «политзаключённых», часть из которых настолько преследуемы, что смогли сами выступить со сцены. Причём речи, которые они произносили, подготовленного зрителя настораживали радикальным уклоном. Рождались мысли: «А может, есть их за что?!» Среди тех, кого защищали, оказался и блогер Владислав Синица, которого осудили за призывы к насилию над детьми силовиков — людей, которыми он недоволен просто по политическим мотивам. Ну, а сами выборы в Мосгордуму, которые служили летом формальным основанием для несогласия, остались в прошлом.

Не внушали доверие ни объединительные речи (все знают о любителях пообъединять под собой), ни формат — обилие лозунгов и общих слов, а также музыкальные вставки. Такой метод позволяет перейти от рационального несогласия по каким-то вопросам к эмоциональной связи. Решение проблем людей они не предлагают, скорее дают возможность побыть чьим-то информационным капиталом.

Если у КПРФ митинги проходят как распродажа коммунистического мерча, то у несистемщиков протест звучал как заведённая пластинка, посылающая разнооборазные, но односторонние звуковые сигналы, пробуждавшие переживания. Диалога, разоблачений, откровений, новых линий и конструкций, а также плана действий не было.

Алексей Навальный во время выступления на митинге Дарья Антонова © ИА REGNUM

Митинг очередной раз подтвердил, что является для многих своих участников самодостаточным событием, с помощью которого можно решить собственные вопросы. Например, оформить для зрителей, как пошутила экс-телеведущая Татьяна Лазарева, подписку на свою страницу в Instagram, напомнить, как певец Алексей Кортнев, о своём подзабытом музыкальном творчестве, призвать поддержать оказавшийся под прицелом правоохранительных органов «Фонд борьбы с коррупцией», как это сделал директор ФБК Иван Жданов. А если бы не пришёл Алексей Навальный, то его бы уже начали и забывать как уличного политика. Протест — способ заявить о себе как об оппозиционере, популярном человеке, лидере чьих-то там мнений, пристрастий, увлечений. Проблемы разные, а способ решения один.

Представьте себя на месте участника митинга. Выходит на сцену один оратор: «Давайте поддержим ФБК!». Ему отвечаете: «Поддержим!». Второй: «Свободу блогеру Синице». Вы: «Свободу!». Третий: «А давайте споём песни «Несчастного случая». И тут даже у самого толерантного к протестам москвича встанет вопрос: «А не много ли у вас, дорогие оппозиционеры, хотелок?»

Впрочем, выводы делать рано. Москву ждёт новый сезон уличной и не только политики, в котором несистемные лидеры попытаются сохранить к себе интерес.