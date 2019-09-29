Москва, , 18:42 — REGNUM Соединенным Штатам стоит предоставить общественности стенограммы закрытых переговоров бывшего президента страны Барака Обамы, заявила 29 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

По ее словам, у мирового сообщества осталось множество неразрешенных вопросов, связанных с администрацией Обамы «международных конфликтов», в результате которых произошли гуманитарные катастрофы в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что публикация стенограммы телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с властями США опасно.

Напомним, ранее администрация Белого дома опубликовала стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским из-за критики в адрес президента США и подозрений в том, что он якобы давил на президента Украины.

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