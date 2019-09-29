Москва, , 18:30 — REGNUM Эксперты сетевого ресурса «Актуальная политика» отметили в Twitter, что участники митинга в Москве на проспекте Сахарова в воскресенье, 29 сентября, проходили через рамки по несколько раз.

По мнению авторов «Актуальной политики», и тем самым была создана не соответствующая реальности картина о 20 тысячах участников митинга.

Создавшаяся ситуация вызывает у экспертов большие сомнения в четности намерений устроителей митинга: Возможно, что «западные хозяева» «платят за «головы» как за баранов». Не решил ли Алексей Навальный по старой привычке жуликов от бизнеса заняться приписками?

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