Вена, , 18:30 — REGNUM В Австрии закрылись все участки для голосования в рамках досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента).

Участки закрылись в 17:00 по местному времени (18:00мск). Сейчас МВД, отвечающее за организацию выборов, начало подсчет голосов.

Напомним, всего в Австрии избираются 183 депутатов нижней палаты парламента, которые будут избраны только по партийным спискам. Для прохождения в Национальный совет партии нужно набрать не менее 4% голосов избирателей.

По прогнозам, фаворитом на выборах является консервативная Австрийская народная партия (АНП), которую возглавляет бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.

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