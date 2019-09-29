Вашингтон, , 18:17 — REGNUM В Соединенных Штатах сенатор-демократ Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майкла Помпео объяснить, почему американское внешнеполитическое ведомство сменило посла США на Украине Мари Йованович, пишет The Hill.

«Почему посла США на Украине отозвали в мае 2019 года? Вы одобрили это решение?» — спросил конгрессмен в отправленном Помпео письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает свою работу в Киеве. В Госдепе США отметили, что смена посла плановая — Йованович завершила свой трехлетний дипломатический срок на Украине, как и планировалось ранее.

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