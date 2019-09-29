Симферополь, , 17:10 — REGNUM Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

«В её составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии», — сказал он.

По его словам, цель визита — укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября, добавил Гемпель.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Крым посетила делегация общественных деятелей из США. Делегация из четырех человек оценила ситуацию на полуострове и её изменение за последние пять лет. Также представители США встретились с городскими общественными организациями и национально-культурными объединениями.

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