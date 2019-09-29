Москва, , 16:58 — REGNUM Негативно отразиться на внешней политике государств может публикация содержания бесед лидеров стран. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В США создан опасный и неумный прецедент, — написал Пушков. — Демократы открыли ящик Пандоры».

Как сообщало ИА REGNUM, стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в ответ на обвинения политических противников в оказании давления на украинского лидера с целью заставить его выдать компромат на Джо Байдена обнародовал Белый дом 25 сентября.

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