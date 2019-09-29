Москва, , 16:53 — REGNUM Публикация стенограммы телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с властями США опасно. Об этом в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала (с публикацией стенограммы) все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Белого дома опубликовала стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским из-за критики в адрес президента США и подозрений в том, что он якобы давил на президента Украины.

Так, судя по стенограмме, Зеленский одобрительно прокомментировал высказывание главы Белого дома о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «мало делает» для Украины.

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