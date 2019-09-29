Киев, , 16:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил личный вклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель в поддержку Украине. Об этом заявил украинский полос в Берлине Андрей Мельник в комментарии немецкому журналу Der Spiegel.

«Президент Владимир Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера Ангелы Меркель», — написал Мельник.

Напомним, ранее еженедельник Spiegel проанализировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В ходе разговора украинский лидер согласился с главой Белого дома по поводу того, что Ангела Меркель мало делает для Украины. Немецкое издание посчитало, что тем самым Зеленский оскорбил правительство Германии.

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