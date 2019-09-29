Элиста, , 16:33 — REGNUM Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.

По информации РИА «Калмыкия», в сходе приняли участие несколько сотен человек. Сход прошёл без каких-либо транспарантов: на сходе выступали все желающие, к жителям вышли председатель Элистинского горсобрания Николай Орзаев и депутат ЭГС Чимид Джангаев. По предварительным данным, сход прошёл без инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя администрации Элисты решением депутатов горсобрания 26 сентября. Его кандидатуру предложил глава республики Бату Хасиков.

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