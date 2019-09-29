Тегеран, , 16:29 — REGNUM Власти США, если хотят возврата к ядерной сделке с Тегераном, должны заплатить $50 млрд Ирану. Об этом, как передает агентство ISNA, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи.

Он уточнил, что США должны выплатить Ирану компенсацию в качестве возмещения за ущерб от ограничительных мер, тогда Тегеран вернется к ядерной сделке.

«Они (власти США) должны выплатить (Ирану) по меньшей мере $50 млрд в качестве компенсации за ущерб от санкций», — сказал он.

Напомним, 27 сентября глава США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что Вашингтон встретил отказом предложение властей Ирана об отмене всех санкций для начала диалога между представителями двух стран.

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