Симферополь, , 16:26 — REGNUM Власти Украины совершили большую глупость, прекратив пассажирское сообщение с Крымом, заявил вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс.

Таким образом он прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил о необходимости возобновить пассажирские перевозки, однако только украинскими перевозчиками и только от границы Крыма и по украинской территории.

«Это было и остается большой глупостью со стороны Украины — прекратить транспортное сообщение с Крымом как составной частью Российской Федерации», — цитирует Фикса РИА Новости.

По его словам, данное решение принесло Украине огромный экономический ущерб, а также принесло проблемы для украинских граждан, который приезжают на полуостров. Он добавил, что речи о возобновлении пассажирского сообщения в Крым речи не идет.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума. За выход из состава Украины высказалось подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя.

Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления, продолжая считать эти территории своими, но «оккупированными страной-агрессором». При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

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