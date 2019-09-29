Ашхабад, , 15:07 — REGNUM Туркмения играет ведущую роль в решении проблемы лиц без гражданства в Центральноазиатском регионе. Об этом говорится в письме верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, адресованном президенту Гурбангулы Бердымухамедову, передает «Туркменистан сегодня».

Глава УВКБ ООН поблагодарил туркменского лидера за выдачу паспортов Туркмении почти 8,8 тысячи лиц без гражданства за последние восемь лет.

«Пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою признательность за наше продолжающееся сотрудничество и высказать самые теплые поздравления Вам и туркменскому народу по случаю национального праздника — Дня независимости», — подытожил Гранди.

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