Киев, , 15:04 — REGNUM С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении. Об этом 29 сентября заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщает ЛИЦ.

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Нововведения приняты Кабинетом министров Украины 17 июля 2019 года. Кобцева предупредила жителей республики, что Украины может по любому поводу задержать кого-либо при пересечении линии разграничения, дабы потом выдвинуть против задержанных «надуманные обвинения».

Напомним, ранее в украинском министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий» сообщалось об изменении сроков действия разрешения на пересечение линии разграничения в Донбассе. Заявления на пересечение пункта разграничения, которые подавались после 28 марта будут бессрочными, отмечали в министерстве.