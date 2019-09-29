Ашхабад, , 14:26 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев от себя лично и от лица узбекского народа поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником — Днём независимости Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекский лидер отметил «глубоко продуманный внешнеполитический курс позитивного нейтралитета и важные глобальные и региональные инициативы туркменских властей, которые способствуют обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии».

»Убеждён, что дальнейшее развитие и укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства, активное продвижение совместных проектов отвечают коренным интересам наших стран и народов», — подчеркнул Мирзиёев.