29 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Пока вопрос о присоединении Белоруссии к Польше – чистая теория. Сейчас поляки в Белоруссии работают на то, чтобы под белорусским руководством не осталось никакой поддержки среди политически, экономически и творчески активного населения. А это активное население в результате, со временем будет решать, во что будет верить всё остальное население.

Вадим Бухарский, , 17:09 — REGNUM В предыдущей публикации мы вкратце ознакомились с основными направлениями работы польских негосударственных, полугосударственных и государственных организаций в Белоруссии. А чего они хотят? Присоединить Белоруссию к Польше?

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Это похоже на то, когда на форумах в сети наши вестернизированные сограждане спрашивают патриотов о том, зачем, по их мнению, Запад ведёт агрессию против России. «Забрать ресурсы», — отвечают некоторые наивные патриоты. А зачем их забирать, если и так всё продаём за доллары, напечатанные тем же Западом? «Сразу всё хотят», — говорят. Неубедительно получается.

Да, работники Польше нужны. В Польше сейчас ощущается нехватка рабочих рук. Наиболее квалифицированные трудовые ресурсы, пользуясь свободным рынком труда Евросоюза, уезжают в те страны, где больше платят. Не очень квалифицированные, но сильно желающие зарабатывать больше, тоже уезжают. На их место приезжают работники с востока, в основном, граждане Украины (уже более 2 миллионов человек) и Белоруссии.

Председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно зазывали уехавших на Запад поляков вернуться назад. Говорили, что работы всем хватит.

Работа действительно есть. Хотя ВВП страны, начиная с мирового кризиса 2008 года, практически не растёт, ВВП по паритету покупательной способности продолжает расти. Растёт и минимальная зарплата. С 1 января 2020 года она составит 16 злотых (около 4 долларов) в час. Какие опасности таят в себе такие диспропорции, пусть спорят экономисты, но доходы населения реально растут. Это может заметить любой, кто время от времени бывает в Польше.

Почему растёт польская экономика? Это не секрет. Министерство финансов Польши честно признаёт, что с момента вступления в Евросоюз в 2004 году и до марта 2019 года Польша получила безвозмездной помощи на 163 млрд евро. С учётом 53 млрд евро польских взносов в бюджет Евросоюза, 110 миллиардов — чистая халява.

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Да, кстати, а почему Белоруссия, которая в четыре раза меньше Польши и получила за четверть века от России около 120 миллиардов долларов халявы, ещё не превратилась в «новую Швейцарию»? Просто поляки вложили деньги с умом. Честь им и хвала за это. А в Белоруссии всё бросили на поддержание в коматозном состоянии старой советской экономики, которая при всей нашей любви к СССР и людям труда без СССР не имеет смысла.

Почему же белорусское руководство не вложило деньги с умом? Дело в том, что рынков нет. Польский успех начался со вступления в Евросоюз. Хотя и там проблем хватает, квоты всякие и тому подобное, но всё-таки это единый рынок, и рынок богатый. Белоруссию туда пока не принимают, но приглашают в другой — в Евразийский экономический союз.

Но белорусское руководство туда не хочет. Почему — это тема других публикаций специалистов. В итоге в «синеокой» Белоруссии — никому не нужная экономика, которую нельзя ликвидировать, потому что людям негде будет работать. Чемодан без ручки. Так и несёт его Россия.

В результате этого всего, уровень жизни в Польше и в Белоруссии сильно отличается, и это в глазах аполитичного белорусского обывателя легитимизирует право поляков на поучительный тон. Типа, слушайте нас, мы научим жить. А кто не хочет ждать — милости просим в Польшу на работу или учёбу. Для молодёжи, которая не помнит СССР, и не чувствует, как старшие, фантомной связи с большой страной, выбор в пользу Польши совершенно естественен.

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Вот и учат поляки. Проводят всякие конференции и «круглые столы», забирают к себе студентов, выдают «карты поляка». Кстати, гранты дают не только на антигосударственную политическую деятельность, но и просто как помощь. Кому-то на развитие бизнеса, кому-то на благотворительность. При незначительных, для масштабов государства, суммах, такой адресный подход даёт намного больший эффект, чем российские миллиарды, которые исчезают в чреве госбюджета, и никто их не видит, хотя и живут на них.

А чему поляки учат граждан Белоруссии? Начнём с того, что большинство польских негосударственных организаций, работающих в Белоруссии, не совсем польские. Некоторые польские, но другие являются отделениями международных организаций, базирующихся на Западе. А даже и те, которые польские, зачастую работают на деньги, идущие с Запада, от того же Сороса, например.

Практически польские организации, работающие в Белоруссии, являются польским сегментом мировой системы институтов, распространяющей по всему миру принципы либеральной гегемонии Запада. Гегемония (от греческого «предводительство» или «превосходство»), если кратко, — это доминирующая в мире система взглядов на устройство общества и экономики.

Чтобы политически или творчески активная молодёжь не попала под влияние альтернативных идеологических концепций или местных патриотических настроений, и существует вся эта мировая сеть. Окончательным результатом работы этой сети должна стать ситуация, когда любой правитель, хоть подумавший бросить вызов мировой гегемонии, столкнётся с полным отсутствием концептуальной поддержки и более-менее вменяемых сторонников, и «бросит дурное». Похоже, в мире уже что-то около того. В Белоруссии — уж точно. Как пел Виктор Цой, «мало кто остался в светлой памяти, в здравом уме и с крепкой рукой в строю». Это и ответ на вопрос в начале текста.

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Для удобства Запад использует культурно и этнически близкие кадры. Например, ни к чему посылать чистокровных американцев в славянские страны, с этим лучше справятся местные. Нет, поначалу, конечно, приходилось своих посылать. За неимением других. Теперь уже кадры подросли. В Польше со своей молодёжью уже могут работать поляки, а восточнее — пока местных кадров недостаточно, приходится полякам ехать.

Пользуясь своей встроенностью в эту систему, Польша не забывает и себя. Вместе с принципами либеральной гегемонии, за продвижение которой им, собственно, и платит Запад, они несут свои мечты «Польши от моря до моря».

Спросите, а как так получилось, что Польша может развивать экономику, находясь под идейной пятой Запада, а российское либеральное правительство, выполняя указания Запада, российскую экономику губит? Здесь всё просто. Польша — не мировая держава, поэтому между искренним польским патриотизмом и вопросом «под кого будем ложиться?» нет никакого противоречия.

Таким образом, Польше можно позволить развивать экономику и повышать благосостояние граждан — она из западной концептуальной ловушки никуда не денется. В отличие от России, которая может быть или только мировой державой, или не быть вообще. Если дать волю российской экономике — у Запада будут большие проблемы.

Теперь о «Польше от моря до моря». Полагаю, что вменяемые поляки понимают, что захват огромных территорий с не очень, мягко говоря, лояльным населением им впрок не пойдёт. Но есть такие решения, которые предопределены всей логикой предыдущих событий. Слишком долго в польском народе культивировались идеи Польши «от моря до моря». Они стали уже частью польской идентичности, и с этим ничего не поделаешь.

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Конечно, если будет возможность, поляки проглотят и Западную Украину, и хоть всю Белоруссию. Конечно, им это будет стоить очень дорого, особенно на Украине. Да и в Белоруссии, большинству населения которой (как показывают последние успехи «белорусизации») всё равно под кем жить, тоже сложности будут.

Представьте, в случае присоединения Белоруссии население Польши вырастет сразу на четверть. Далеко не всё это население будет лояльным, и работы у палачей будет много. А экономика, живущая сейчас на российских субсидиях, рухнет в одночасье. Далеко не все люди будут нужны в польской экономике, где они будут работать, на что жить?

На Западной Украине население уже по большей части перешло на «подножный корм», и такая проблема там будет стоять не столь остро. Но там другая проблема — бандеровская ненависть к полякам.

Так что вопрос о присоединении Белоруссии к Польше — пока чистая теория. Сейчас поляки в Белоруссии работают на то, чтобы под белорусским руководством не осталось никакой поддержки среди политически, экономически и творчески активного населения. А это активное население в результате со временем будет решать, во что будет верить всё остальное население.

И это уже ощущается в кадровом голоде белорусского руководства. Лояльных всё меньше, чаще всего они некомпетентны, или лояльность их сомнительна. Потому Лукашенко и смотрит на Запад. Белоруссию они возьмут, по возможности, конечно. Но возьмут ли вместе с Лукашенко?