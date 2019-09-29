Кострома, , 14:14 — REGNUM Журналист интернет-журнала «7×7» Алексей Молоторенко был вынужден провести 4 часа в костромском филиале Росгвардии после попытки сфотографировать с улицы ворота объекта, — сообщает Kostroma.news.

По словам журналиста, его задержали во время прогулки по Костроме. По пути он, находясь на улице, сфотографировал на свой телефон ворота местного отделения Росгвардии. Из КПП выбежало несколько бойцов, которые потребовали удалить фото, после чего силой доставили в часть и забрали телефон.

«На меня налетели росгвардейцы, схватили прямо на улице, применили силовые приемы, заломили мне руки, затащили на территорию части, хотя я ничего противоправного не совершал. В итоге весело 4 часа с лишним просидел в Росгвардии», — рассказал Алексей Молотаренко.

https://www.facebook.com/100003234788242/videos/2459235437527592/

По его словам, два подполковника Росгвардии, а также приехавшие сотрудники ФСБ и МВД обыскали его, а также потребовали от него признаний в терроризме и обещали организовать проблемы ему и его семье.

Молотаренко написал по этому факту заявление в полицию. После 4 часов в Росгвардии и нескольких часов в местном отделении полиции, журналист был отпущен без составления протокола.

Алексей Молоторенко ранее уже оказывался в конфликтной ситуации. Несколько лет назад он обвинялся в оскорблении власти после публикации серии пародийных видеороликов об интернет-троллях, занимавшихся пиаром возглавлявшего тогда область Игоря Слюняева (в 2014 году сменил фамилии на Албин и стал вице-губернатором Санкт-Петербурга — прим ИА REGNUM). После смены главы области дело было прекращено.