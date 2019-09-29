Москва, , 14:07 — REGNUM В Москве на проспекте Сахарова в воскресенье, 29 сентября, пройдет разрешенный властями митинг, участники которого придут поддержать фигурантов так называемого «Московского дела», дела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Алексея Навального.

В своей заявке организаторы указали численность митингующий до 20 тысяч человек.

Общественный деятель, блогер Илиас Меркури, радиоведущая Анна Шафран, ведущие эксперты и политологи будут комментировать митинг в центре Москвы в прямом эфире в сети интернет.

Начало митинга и трансляции — в 15:00 мск.