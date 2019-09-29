Варшава, , 13:36 — REGNUM Поиск польских захоронений и проведение эксгумации будет огромным вызовом. Так прокомментировал разрешение Украины на проведение поисково-эксгумационных работ Вице-председатель польского Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик 28 сентября, сообщает Польское радио.

Швагжик отметил, что перед тем, как начать поисковые работы, нужно пройти «сложный бюрократический процесс». В связи с этим эксперт отметил, что соответствующие документы на получение разрешения на проведение поисковых работ, Украине уже переданы.

«Пока польская сторона ходатайствует о разрешении на открытие работ в нескольких десятках мест, где покоятся поляки, которые пали или были убиты в период польско-большевистской войны, в 1939 году и 1943−1944 годах на Волыни», — передает слова Швагжика Польское радио.

По словам Кшиштофа Швагжика, объем поисковых работ — огромный, речь идет о «сотнях, а возможно, тысячах мест». Однако точно ответить на вопрос когда начнутся поисковые работы, Швагжик не смог. Это зависит от того, когда Украина выдаст официальное разрешение на проведение поисковых работ. Кроме того, зимой проведение поисковых работ не представляется возможным.

Напомним, ранее директор института национальной памяти Польши Ярослав Шарек отметил, что разрешение Украины на поиск польских захоронений на территории Украины «открывает путь к историческому диалогу между государствами». Отметим, в 1943—1944 годах члены украинской националистической организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на национальной почве убили по разным оценкам от 36 до 100 тысяч поляков на Волыни. Подчеркнем, что в 2017 году Украина запретила продолжать полякам поиски и эксгумацию польских захоронений на территории Украины.