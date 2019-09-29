Киев, , 12:56 — REGNUM Украинские власти намерены возобновить регулярные пассажирские перевозки в российский Крым. Об этом сегодня, 29 сентября, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Радио «Свобода».

Министр рассказал, что на границу с Крымом украинские власти возводят контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), в частности, КПВВ «Чонгар» и «Каланчик». На этих пунктах также будет построена и сервисная часть с соответствующими станциями.

Также Криклий обещал, что регулярные пассажирские перевозки с Украины в Крым обязательно будут восстановлены, так как было соответствующее поручение президента Владимира Зеленского. Конкурсы для перевозчиков будут проводить местные власти при участии министерства инфраструктуры Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсонской области, где поручил до 20 декабря завершить строительство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом.