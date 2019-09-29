Ташкент, , 12:10 — REGNUM Правительством Узбекистана дано поручение на реставрацию часовни, сооруженную в 1886 году над братской могилой 24 русских солдат, погибших при штурме Ташкента, говорится в сообщении хокимията (администрации) города Ташкента.

По словам представителя хокимията, в этих целях были подняты архивные документы, по которым получено представление о внешнем облике часовни.

Восстановление часовни планируется по фотографиям. Будет восстановлен фасад, внешняя часть строения, купол с кровлей и шпиль, а также внутренняя часть с художественной росписью.

«Сейчас мы спускаемся до исторической нулевой отметки строения, это примерно полтора метра, настолько часовня «вросла» в землю. О захоронении мы знаем, мы захоронение не трогаем, занимаемся только часовней», — отметил сотрудник администрации.

Также сообщается, что крест часовни будет сделан из латуни, кровля — из меди, отделка стен и пола из известняка, специально доставленного из Бухары, будут установлены металлические двери.