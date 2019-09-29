29 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Государственный секретарь Майк Помпео посетит Ватикан, где его примет папа Франциск, а также выступит с речью на симпозиуме по партнерству с религиозными организациями, который проводят США и Святой престол. Найдут ли эти две мировые силы общий язык? А если найдут, окажет ли понтифик поддержку Трампу во время президентской кампании в 2020 году?

Станислав Стремидловский, , 11:34 — REGNUM



Benhur Arcayan

Государственный секретарь США Майк Помпео с 1 по 6 октября будет посещать Южную Европу. Как сообщается, он выступит с речью на симпозиуме по партнерству с религиозными организациями, который проводится США и Ватиканом. У госсекретаря запланированы встречи с папой Римским Франциском, государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. В Риме американца ждут президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

При этом Помпео посетит итальянскую провинцию Абруццо, откуда родом его предки. Бабушка госсекретаря, Фэй, была дочерью Джузеппе Брандолини и Кармелы Санелли. Джузеппе и Кармела поженились 20 декабря 1906 года и в следующем году решили эмигрировать в Соединенные Штаты. Они прибыли на остров Эллис в устье реки Гудзон в 1907 году после того, как пересекли Атлантический океан на корабле «Германия» в числе 1400 пассажиров третьего класса. После высадки на американской земле молодые итальянские иммигранты направились в Доусон (Колфакс) в Нью-Мексико. Но заедет глава американской дипломатии, судя по всему, в коммуну Пачентро провинции Л’Акуила, откуда родом его дедушка Гарри Помпео. Он посетит старый дом деда, расположенный на улице, названной в честь святого Франциска, имя которого взял себе аргентинский кардинал Бергольо, чьи родители тоже родом из Италии.

Однако если предки госсекретаря США выбрали в конечном счете Северную Америку в поисках новой жизни, то предки нынешнего понтифика остановились на Южной Америки. Эта разница будет незримо чувствоваться во время встречи Помпео и Франциска, о чем бы они ни говорили. Пик сердечных отношений между Вашингтоном и Святым престолом наблюдался в прошлом, при президенте Рейгане и папе Иоанне Павле II. Польский папа видел свою миссию в разрушении коммунизма и советского блока, а Белый дом выступал орудием этой миссии. Что касается аргентинского папы, то трудно сказать, какую роль в истории человечества Франциск отводит Соединенным Штатам и персонально президенту Дональду Трампу. Во время избирательной кампании 2016 года бизнесмен-республиканец явно не был фаворитом Святого престола. В апреле того года папа пошел на беспрецедентный шаг, когда в ватиканской гостинице Domus Santa Marta «случайно» встретил Берни Сандерса и кратко переговорил с ним. Хотя Сандерс на тот момент не был даже номинирован кандидатом в президенты от своей Демократической партии.

После избрания Трампа папа Франциск соблюл протокол и принял американского лидера у себя в Ватикане. Но отношения между Вашингтоном и понтификом оставались в лучшем случае еле-еле теплыми. Папа без прямого называния имен иногда делал высказывания, которые воспринимались как критические замечания в адрес президента США. А потом начали осложняться отношения Франциска уже с частью американских католиков, которые вступили в альянс с политиками, бизнесменами и христианскими организациями, поддерживающими Трампа, но не разделяющими курс, избранный понтификом. На этой неделе в ходе 74-й Генеральной ассамблее ООН, впрочем, Вашингтон и Ватикан вроде бы сделали подачи друг другу. Трамп и кардинал Паролин синхронно выступили в защиту нерожденной человеческой жизни, правда, на разных площадках.

Однако вряд ли это говорит о чем-то серьезном, поскольку противостоять абортам Святой престол и Белый дом могут (и давно это делают) отдельно друг от друга. К тому же генеральной линией понтификата сегодня является обустройство жизни уже родившихся и страдающих от последствий хищнической политики «культуры отбросов» — голода, эксплуатации экономической и сексуальной, отсутствия жилья и работы, одиночества. Поэтому, возможно, если что и может в настоящее время стать основой некой программы кооперации между Ватиканом и США, то это борьба за соблюдение религиозных свобод, из чего следует необходимость физической защиты христиан в тех странах, где их преследуют и убивают. Прежде всего, на Ближнем Востоке. Хотя фокус внимания администрации Трампа сегодня смещен, скорее, в сторону уйгуров-мусульман в Китае, что расходится с видением приоритетов Святого престола.

Но если в вопросе реальной помощи преследуемых христиан Ватикан и Белый дом смогут найти общий язык, интересно, стоит ли ждать второго визита Франциска в США, а также поддержки переизбрания Трампа? Польский папа Иоанн Павел II посещал американцев девять раз. Нынешний понтифик как-то говорил, что отдает преимущество малым странам перед большими. Однако он навестил Соединенные Штаты в то время, когда они были другими, и дело тут не только в том, что тогда администрацию возглавлял демократ Барак Обама. С приходом Трампа четко обозначилась новая парадигма американской политики на десятилетия. Святому престолу рано или поздно потребуется публично обозначить свое отношение к ней. А это на закрытых переговорах с президентами или госсекретарями не делается.