29 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

На основании того опыта, который имею, твёрдо знаю, что водить людей по городу без видимого усиления давления на власть возможно только недолгое время. Движение неизбежно захлёбывается, люди разочаровываются и уходят. Что и происходит у жёлтых жилетов сейчас.

Эдуард Лимонов, , 11:05 — REGNUM На французском календаре сапёров и пожарных (он висит у меня в прихожей) день 23 сентября обозначен как AUTOMNE — осень. Таким образом, все дни после 23 сентября — это уже французская осень. А суббота 28 сентября — первая суббота французской осени. Ну вот, далее о ней и жёлтых жилетах.

Жёлтый жилет

Основной парижский маршрут на грядущую субботу, как об этом было заявлено в жилетных СМИ в четверг.

Заявлен сбор на 09.00 у Люксембургского сада, площадь Edmond Rostand. Манифестация заявлена Индой Биго и другими лицами. Изначально заявленный маршрут этот был однако, запрещён парижским префектом D. Lallement.

Второй маршрут был заявлен: Luxembourg — Place du Marechal Juin — Place de la Bourse. Запрещение ожидается для первой части маршрута (Luxemdourg — Place du Marechal Juin).

Инда Биго отказалась от урезанного маршрута (Place du Marechal Juin — Place de la Bourse).

Вот что она заявляла:

«L"allemend (она намеренно называет префекта не Lallement, но L'allemend — немец, германец, ЭЛ) запретил нам часть нашего маршрута. Напротив мы можем собраться на площади Маршала Juin, и так далее, до самой Burse. Я сказала нет. Такое указание префекта дискриминирует нас и таким образом мы можем все обратиться с индивидуальными жалобами в суды за покушение на нашу свободу демонстрировать мирно, согласно фундаментальному праву которое нам её предоставляет.

Исходя из этого факта мы сохраняем тот маршрут, который вы выбрали».

(прилагается план маршрута).

Что это означает? А то, что у Люксембургского сада жилеты соберутся на несанкционированное шествие, а их там будут ждать уже полицейские и примутся их разгонять. Сразу конфликт.

Однако в пятницу всё переиграли. Устроители сошлись с префектурой на том, что начнут с конца. Что соберутся на Place de la Bourse, a закончат на place du Marechal Juin. То-есть шиворот-навыворот.

Сбор в 10 часов на place de la Bourse, начало маршрута в 12 часов.

Маршрут: Bourse (Биржа) — Trinite — Villiers — Monceau (это там где парк и российское посольство) — Place du Marechal Juin, был в конце-концов принят префектурой. Хотя казалось бы тот же маршрут. Но очевидно он проходит у французских полицейских как иной маршрут.

Будем ждать всего. Случится может всякое. Цифра собравшихся в прошлую субботу по всей Франции оказалась в конечном счёте неожиданно высока — 117 943 участника. А может и ничего не произойдёт. Yvan сообщит нам с вами.

По моему мнению необыкновенно важны провокаторы. Без попа Гапона не случилась бы первая Русская революция.

Вот Yvan прислал свой отчёт:

«После armwrestling с префектурой, в которой потерпели поражение организаторы, они приняли всё же урезанный маршрут place de la Bourse — place du Marechal Juin, всего около 4 километров.

«Это вопрос количества. Вы не имеете количества, тогда заткнитесь.», — писал Луи-Фердинанд Селин.

Отходят с площади de la Bourse в 12.15 всего около 500 жилетов. Это всё она, Burse (Биржа), она символ. Телец Златой. Если музыкально, то «Их кумир Телец Златой… Люди гибнут за металл…» Гуно, «Фауст».

В противовес Тельцу Златому устроители, уходя от Биржи запели Марсельезу. И толпа подхватила.

Как проходил этот Акт?

Спокойный, но очень шумный. Променад, прерванный множеством пауз, ввиду небольшой протяжённости маршрута до самого прибытия в XII аррондисмант. Никаких трений с полицией, которая окружала манифестацию с начала и до конца.

Замечу присутствие Жерома Родригес, он оставался дискретным.

Три анекдота из шествия, тем не менее.

Первый. На двух третьих маршрута, у парка Monceau, люксовый автомобиль с шофёром ожидал новобрачных, по-видимому иностранцев (ближневосточного типа) и женщина в белом платье, удивлённая присутствием манифестантов, но тем не менее отделённая от них кордоном CRS, сделала дружеский жест в сторону шествия. Жилеты ответили аплодисментами и криками «Vive новобрачные!». И дошло до того, что пара новобрачных симпровизировала танец, а толпа кричала под мотив «жёлтые жилеты», один из рефренов движения.

В руках новобрачная держала букет голубых цветов.

С их стороны силы порядка расслабились, убедив себя, что начиная с этого пункта день пройдёт мирно.

Второй анекдот. К 14.30, прибыв к точке назначения, обнаружили, что место полностью окружено CRS, которые хотели избежать таким образом «диких манифестаций.» Инда Биго, одна из организаторов, обратилась к участникам, с просьбой покинуть место, тогда как манифестация могла продолжаться легально до 17 часов.

Это первый случай, когда организаторы потребовали разойтись. Более того, как организатор манифестации она должна бы оставаться на месте до тех пор, пока СRS остаются на месте.

Как выяснилось, организаторы имели «план Б» — явиться на Techno Parade.

Многие последовали этому призыву и явились к Тюильри, чтобы воссоединиться на Techno Parad (е), который должен был начаться в 16 часов.

Третий. К 15.30 на месте (place du Marechal Juin) оставались не более полу-дюжины жилетов, все по меньшей мере пятидесятилетние, которые дискутировали с женщиной в жёлтом жилете, сидящей на скамье. Однако силы порядка всё же находились неподалёку.

Четверть часа спустя женщина ушла в метро и не месте оставались где-то двое. И только в этот момент силы правопорядка сняли свой лагерь, что позволило подсчитать их автомобили.

30 фургонов CRS и дюжина «банализированных» (то есть без опознавательных знаков полиции) автомобилей полиции. Они все находились на месте, пока хоть один жилет был на площади!

Таким образом, Акт XLVI не продолжался долго, с 12 до 15 часов приблизительно, но ещё один период (или time как в футболе, третий) произошёл на Techyno Parade.

На набережной Франсуа Миттерана, перед музеем Лувр, жилеты навязали себя в голову кортежа Techno Parade, к большому неудовольствию организаторов этого мероприятия, которые всё же вынуждены были подчиниться их решительности.

Скорость была очень медленная и парад достиг бульвара d'Hopital только к 18 часам, чтобы ещё час спустя придти к конечному пункту, к площади d"Italie.

К 19.30 начали расходиться.

Инцидентов не было, исключая несколько словесных провокаций антифа против полиции, которая оставалась стоически спокойной.

Антифа явились на манифестацию жилетов ближе к концу, довольно поздно. Их было больше, чем обычно, поскольку часть их (учащиеся) опять примкнули к ним.(Там был какой-то внутренний вопрос).

В основном антифа следуют своей собственной логике, которая состоит в проникновении в чужие манифестации, способные объединить «критическую массу», затем они словесно провоцируют полицию, без того чтобы физически противостоять им. В худшем случае они инициируют «дикие манифестации».

Мало вероятно чтобы антифа все были известны полиции (ходят такие слухи, ЭЛ), потому что они в присутствии полиции по большей части выступают с закрытыми лицами.

Сегодня не было Чёрного Блока.

Эти более непредсказуемы, никто не знает, когда они появятся, но когда появляются, их можно распознать по повязкам. В отличии от антифа они ищут конфронтации с полицией, а не просто проводят провокации. Затем они внезапно исчезают.

В любом случае, акт XLVI подтверждает угасание движения жилетов, которое остаётся агрессивным в Париже, но лишённым подпитки провинциалов. По меньшей мере это выглядит так, разве что новая провокация Макрона не вдохнёт в движение новую силу.»

В этот раз я сократил рапорт Ивана больше чем обычно, извини Иван. Поверьте мне, ничего важного не отбросил.

Уведомить вас о количестве участвовавших в эту субботу не могу. Цифр никаких не имею, ни со стороны полиции ни со стороны жилетов.

Впрочем вот, кое-какие данные МВД Франции:

По Тулузе — вышли 2500 жилетов.

В Париже от 700 до 1000 жилетов.

К данным МВД Франции следует относиться с осторожностью, они обычно преуменьшают количество жилетов в несколько раз.

Выскажу своё мнение.

На основании того опыта, который имею, твёрдо знаю, что водить людей по городу без видимого усиления давления на власть возможно только недолгое время. Движение неизбежно захлёбывается, люди разочаровываются и уходят. Что и происходит у жёлтых жилетов сейчас.