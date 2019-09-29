Москва, , 09:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю — праздником Рош ха-Шана. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 29 сентября, на официальном сайте президента России.

В поздравительной телеграмме Путина сказано, что праздник Рош ха-Шана символзириует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию.

Российский лидер отметил, что еврейские организации с большим уважением относятся к сохранению исторического, культурного и духовного наследия предков. Также эти организации активно приобщают молодежь к отеческим традициям и обычаям народа.

Еврейские организации очень активно участвуют в общественной жизни России, реализуют социальные и благотворительные инициативы, за что заслужили искреннее признание. Кроме того, российские еврейские организации поддерживают межрелигиозный и межнациональный диалог.

«Искренне желаю, чтобы наступающий год принёс вам благополучие, счастье и процветание», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Напомним, что Рош ха-Шана отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В 2019 году это с 29 сентября до вечера 1 октября по Григорианскому календарю.

Рош ха-Шана иЙом-Киппуротносятся к числу наиболее важных еврейских праздников. Характерная черта празднования Рош ха-Шана — трубление во время синагогальной службы в шофар. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию.