29 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 08:20 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон сделал Анкаре новое предложение

Согласно сообщению новостного портала TR724, после кризиса с истребителями F-35 из-за приобретения у России зенитного ракетного комплекса С-400 американцы готовятся к конструктивному этапу в отношениях с Турцией. Ожидается, что Анкаре будет представлен пакет «соглашения о свободной торговле», подготовленный Вашингтоном. Как передает издание, в рамках соглашения будет сформирован объем торговли между Турцией и США на уровне 100 млрд долларов. Пакет будет включать в себя продажу Анкаре системы противоракетной обороны Patriot, новые предложения по программе истребителей пятого поколения F-35 и снижение американских таможенных пошлин на турецкие алюминий и сталь. Как стало известно, новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд уже передал готовящиеся предложения администрации турецкого президента. Кроме этого, министр торговли США Уилбур Росс в начале этого месяца посетил Турцию, где встретился с министром торговли Рухсар Пекджан.

«Турцию нужно вернуть в программу F-35»

Как передает новостное интернет-издание Aktif Haber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который отправился в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, встретился с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. По словам Грэма, он считает важным вернуть Анкару в программу производства истребителей пятого поколения F-35, а двустороннее стратегическое партнерство должно быть усилено. На встрече в отеле Peninsula Hotel, где остановился Эрдоган, также присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. После сорокаминутной беседы сенатор сделал краткое заявление. Говоря о том, что встреча прошла позитивно, Грэм отметил, что США и Турция пытаются сохранить территориальную целостность Сирии.

Международные журналистские организации обратились в ООН

Двенадцать международных журналистских организаций обратились в Комиссию ООН по правам человека с призывом принять срочные меры для «восстановления свободы прессы и верховенства закона» в Турции, сообщило издание Samanyolu Haber. В заявлении, представленном на 42-й сессии Комиссии по правам человека, журналистские организации попросили принять меры, чтобы положить конец «репрессивной политике», проводимой турецким правительством против свободы выражения мнений и прессы в республике. В заявлении были высказаны опасения о том, что власти Турции продолжают оказывать давление на средства массовой информации и гражданское общество, включая десятки тюремных заключений. Кроме этого, в совместном заявлении было предложено «принять срочные меры» для восстановления верховенства закона в Турции, прекращения давления на свободу СМИ и гражданское общество».

США и Турция провели второй совместный патруль

Как передает издание Ahval News, завершилось второе совместное наземное патрулирование, которое турецкие вооруженные силы и представители вооруженных сил США провели на севере Сирии в рамках первой фазы создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрата. Патрулирование прошло в два этапа. Конвой турецкой армии, состоящий из четырех бронемашин с турецкими флагами, выехал из южного турецкого города Акчакале в провинции Шанлыурфа, пересек границу, где встретился с военным конвоем США, ожидающим на сирийской стороне.

Эрдоган в Нью-Йорке

Турецкая редакция «Голоса Америки» рассказала о визите турецкого президента в США. Эрдоган прибыл в Нью-Йорк с большой делегацией для участия в работе 74-ой Генеральной ассамблеи ООН. Президента в Соединенных Штатах сопровождали Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр окружающей среды и градостроения Мурат Курум и министр торговли Рухсар Пекджан. Эрдоган принял участие в саммите по изменению климата под председательством генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и выступил с речью. В тот же день президент принял участие в обеде, который Гутерриш устроил в честь мировых лидеров. Позже вечером, как принимающая страна, президент США Дональд Трамп пригласил глав государств на ужин. Между тем, двусторонние переговоры Трампа с Эрдоганом не состоялись.

Спикер парламента Турции о российских истребителях

Как сообщает радио Sputnik Türkiye, в Нур-султане состоялась четвертая встреча глав Евразийского парламента. В беседе с корреспондентом издания спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп рассказал о возможной закупке Су-57 у России. «Почему бы и нет? — отметил Шентоп. — Конечно, каждая страна нуждается в оборонной промышленности, однако Турция может пойти на этот шаг, если это будет необходимо. Вы помните, как это было с приобретением С-400. Турция в целях обеспечения безопасности страны готова идти на подобные сделки и дальше, но только на благоприятных для нее условиях». Председатель турецкого парламента также подчеркнул, что Анкара настроена на уничтожение боевиков на севере Сирии и того, что в республике называют «террористическим коридором» (имея в виду территории под контролем курдский группировок). «Это не значит, что мы немедленно проведем там операцию. Наша армия там проводит совместные патрули с американцами. Если это не даст положительного результата, без сомнения, Турция примет решение о проведении самостоятельной операции к востоку от реки Евфрата», — сказал Шентоп.

Греция и Турция договорились

Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис договорились о возобновлении работы Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами, сообщает турецкая газета Sözcü. Президент Турции, находясь в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН, впервые встретился с новым греческим премьером. «По словам источников в правительстве Греции, во время встречи в Нью-Йорке, которая длилась около часа и прошла в хорошем настроении, Мицотакис и Эрдоган приняли решение о возрождении Совета сотрудничества высшего уровня», — пишет издание.

Привилегии для фонда «Маариф»

Как передает новостное издание Aktif Haber со ссылкой на доклад Счетной палаты Турции, стало известно, что сотни миллионов турецких лир, переданных из бюджета министерства образования в фонд «Маариф», созданного по указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не подлежат контролю. На эту проблему обратил внимание депутат от Народно-республиканской партии, главной оппозиционной фракции в парламенте, Мурат Бакан. По его словам, огромный бюджет не могут проконтролировать ни парламент, ни министерство образования, ни министерство финансов, ни счетная палата. «Куда и для чего уходят эти деньги наших граждан?» — задался он вопросом. Как пишет издание, министерство образования, которое передает миллионы лир из своего бюджета в фонд «Маариф», созданный в качестве альтернативы учебным заведениям за пределами Турции, которые связывают с проповедником Фетхулахом Гюленом, не может найти деньги, когда дело доходит до школ в самой республике. Счетная палата обнародовала аудиторские отчеты по бюджету министерства образования на 2018 год. Данные свидетельствуют о том, что фонд «Маариф» управляется членами правящей Партии справедливости и развития, имеет широкие полномочия, продолжает «вне контроля» управлять бюджетом, которой превышает миллиард турецких лир. Запрос депутата, переданный в министерство образования в связи с фондом, не получил ответа и был передан администрации самого фонда. По мнению политиков, это означает, что фонд с успехом обошел парламентский контроль.

В Стамбуле произошло два землетрясения в один день

По информации газеты Hurriyet, в Стамбуле до сих пор продолжаются афтершоки после землетрясения магнитудой 5.8 в четверг у берегов Силиври. Первое землетрясения произошло в 13:59, другое землетрясение произошло в тот же день, вечером около 23:20. По данным Организации по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение, эпицентр которого был Силиври, достиг 3.9 баллов по шкале Рихтера. Обсерватория Кандилли заявила, что магнитуда толчка достигла 4.2 баллов. Согласно информации, полученной на веб-сайте обсерватории Кандилли и Института исследований землетрясений Босфорского университета, землетрясение магнитудой 4,2 произошло на глубине 12,7 километров в 23.20 у берегов Мраморного моря стамбульского района Силиври.