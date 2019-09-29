Брюссель, , 08:19 — REGNUM Возможный преемник Федерики Могерини на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в современном мире политики используют санкции в качестве геополитического оружия.

Боррель высказал расхожее мнение о том, что современные геополитические конфликты происходят не на поле боя, а в кибернетическом пространстве и областях связанных с торговлей, экономикой, а также доступом к сырьевым ресурсам.

«В качестве оружия используются санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — сказал Боррель.

Стоит отметить, что ещё несколько лет назад канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад вводит санкции против России, так как не видит возможности победить Россию в вооруженном конфликте.