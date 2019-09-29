Москва, , 08:11 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) предвидит трения между Украиной и Германией из-за слов Зеленского в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином», — пишет Пушков.

Напомним, что Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским из-за критики в адрес президента США и подозрений в том, что он якобы давил на президента Украины.

Судя по стенограмме, Зеленский одобрительно прокомментировал высказывание Трампа о том, что германский канцлер Ангела Меркель «мало делает» для Украины.

«Меркель это точно не оценила», — считает сенатор Пушков.

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