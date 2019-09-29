Киев, , 08:04 — REGNUM Рассуждая о причинах популярности российского президента Владимира Путина, украинский эксперт сравнил «путинизм» с фашизмом и рассказал о «блокирующей рациональное мышление» европейцев российской пропаганде. Рассуждения на эту тему директора Института внешней политики Академии дипломатии при МИД Украины Григоря Перепелицы опубликовал канал UkrLife. TV

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению эксперта причины популярности Путина носят идеологических характер. Первая из них обусловлена крахом либерализма в Европе.

«Те ценности, которые пропагандировали они (европейцы — прим. ИА REGNUM), теперь подвергаются сомнению теми политическими элитами, которые исповедовали эту либеральную концепцию, — рассуждает Перепелица. — В результате чем принцип мультикультурализма обернулся для Европы? Очень большими проблемами: социальными проблема, миграцией нелегальной, сменой этнического баланса — их идентичность начала размываться мигрантами».

В результате размытия европейской идентичности привнесенной мигрантами культурой, коренные европейцы стали против этого протестовать.

«Повышение радикализма, как левого, так и правого, который пропагандирует Путина, который исповедует путинскую идеологию, а путинская идеология, путинизм так называемый, — это профашистская идеология. И потому поднимают голову неофашисты, поднимают головы пророссийски настроенные», — попытался связать мигрантов с Путиным украинский эксперт.

Кроме внутренней ситуации, по мнению Перепелицы, на европейцев влияет российская пропаганда, «которая блокирует рациональное мышление и пробуждает определенные чувства», испытывая которые человек уже себя не контролирует. Вот почему популярность Путина растет не только на Западе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица заявил об усилении России на международной арене. Москве удалось переиграть Запад благодаря успешному ведению гибридной войны.

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