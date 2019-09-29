Вена, , 08:01 — REGNUM Первые избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) открылись в Австрии в 07:00 мск 29 сентября.

Всего в стране будут работать 10,1 тыс. избирательных участков. Большинство из них открылись в 07:00 мск, но некоторые откроются в 11:00 мск, так как в Австрии разрешается устанавливать время работы участков в городах и коммунах. Большая часть избирательных участков будет работать до 18:00 мск, после чего начнётся подсчёт голосов.

Всего в Австрии будут избирать 183 депутатов нижней палаты парламента, которые будут избраны только по партийным спискам. Для прохождения в Национальный совет парти нужно набрать не менее 4% голосов избирателей.

По прогнозам, фаворитом на выборах является консервативная Австрийская народная партия (АНП), которую возглавляет бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. Эту партию могут поддержать около 33% избирателей. Если АНП наберёт большинство голосов, то Курц вернёт себе место канцлера.

Второе и третье места по голосам избирателей, как ожидается, займут Социал-демократическая партия Австрии во главе с Памелой Ренди-Вагнер, которую поддерживают около 22% избирателей, правая Австрийская партия свободы (АПС) Норбертом Хофером (20%), праволиберальная NEOS во главе с Беате Майнль-Райзингер (8%) и «Зеленые» во главе Вернером Коглером (13%) и"Список Петера Пильца», котрую на последних выборах поддержали 4% избирателей.

Правом голоса в стране смогут воспользоваться граждане старше 16 лет. Таковых в Австрии, по последним подсчётам МВД в настоящее время 6 369 796 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к досрочным парламентским выборам в Австрии привело так называемое дело Ибицы. 17 мая немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали тайную видеозапись встречи Штрахе с женщиной, назвавшейся племянницей русского олигарха и предлагавшей финансовую помощь Австрийской партии свободы из России. Штрахе ушел в отставку, однако на данный момент австрийская прокуратура не обнаружила нарушений закона со стороны политика. Ведется расследование в отношении предполагаемых инициаторов провокации.

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