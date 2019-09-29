Берлин, , 07:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил германское правительство. Об этом пишет немецкий еженедельник Spiegel.

Издание проанализировало телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Зеленский согласился с Трампом по поводу того, что германский канцлер Ангела Меркель мало делает для Украины.

Spiegel считает, что тем самым Зеленский оскорбил правительство Германии.

Отмечается, что в ходе разговора лидеров двух стран ни единым словом не были оценены дипломатические усилия канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего в разгар конфликта министром иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. А именно благодаря им Украина не превратилась в очаг полномасштабного военного конфликта, считает издание.

Теперь послу Украины в Берлине приходится «склеивать осколки» и утверждать, что Зеленский якобы ценит «огромное личное участие канцлера Германии».