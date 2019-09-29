Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Государственный департамент США связался со 130 должностными лицами за последние недели в рамках расследования, связанного с возможной утечкой секретной информации из личного электронного почтового ящика экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих чиновников и лиц в отставке.

По данным издания, следователи Госдепа США активизировали расследование почтового скандала, разразившегося в марте 2015 года. Тогда стало известно, что, находясь на посту госсекретаря (с 2009 по 2013 год), Хиллари Клинтон использовала личную электронную почту для служебной переписки, что могло привести к утечке секретной информации. Дело было передано в ФБР, однако в 2016 году Госдеп продолжил собственное расследование.

Высокопоставленный чиновник Госдепа рассказал изданию, что расследование ведётся в рамках стандартного протокола и не зависит от того, «кто находится в Белом Доме».

«Нам потребовалось просмотреть миллионы электронных писем, на это ушло около 3,5 лет», — добавил представитель Госдепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве интересов США и выступила в поддержку импичмента.

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