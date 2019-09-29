Киев, , 07:23 — REGNUM Те, кто не разбирается в мировой политике, может сделать вывод, что Украина и коррупция неотделимы. Так 28 сентября прокомментировал предвыборный ролик президента США Дональда Трампа бывший глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Twitter.

«Видели видео на фб Дональда Трампа? Рекомендую. Те, кто не разбирается в мировой политике сделают вывод — Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж. Об этом следует не молчать, честно говорить с нашими партнерами», — подытожил Климкин.

Напомним, ранее Дональд Трамп опубликовал предвыборный ролик. В нем фигурируют украинские политики — Порошенко, Яценюк и Зеленский. В агитационном видео идет речь о просьбе Трампа к Зеленскому расследовать коррупционную составляющую деятельности Джо Байдена на Украине. Данная просьба, говорится в ролике, привела к началу процедуры импичмента в отношении Трапма.